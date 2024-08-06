Что известно о попытке украинских диверсантов прорваться в Курскую область

Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) численностью до 300 бойцов предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ. Регион подвергся массированному обстрелу. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, в течение дня в результате атак со стороны ВСУ три человека погибли, еще 18 человек, в том числе четверо детей, были ранены.