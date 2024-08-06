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/ Политика

Что известно о попытке украинских диверсантов прорваться в Курскую область

Бои в приграничье еще продолжаются, сообщили в Минобороны
Екатерина Щербинина
Алексей Коновалов / ТАСС

Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) численностью до 300 бойцов предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ. Регион подвергся массированному обстрелу. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, в течение дня в результате атак со стороны ВСУ три человека погибли, еще 18 человек, в том числе четверо детей, были ранены.

Вечером Минобороны РФ сообщило, что бои с украинскими войсками все еще ведутся. Смирнов в 19:00 написал в Telegram-канале о боях на границе в Суджанском и Кореневском районах.

ВСУ пытаются прорвать российскую границу с 8:00 мск. Наступление, по информации Смирнова, шло через территорию Суджанского и Кореневского районов. В Минобороны РФ уточнили позже, что ВСУ атаковали регион в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся в непосредственной близости от российско-украинской границы.

Сообщалось также, что российские войска совместно с погранвойсками ФСБ отражали атаки и наносили огневое поражение по противнику и резервам на территории Сумской области Украины. В район боестолкновения были отправлены резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты региона. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СКР.

Украинская сторона официально бои в Курской области пока не комментировала.

В марте Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области. Украинское наступление проходило по трем направлениям в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сидорошино Белгородской области. Атаки ВСУ были отражены с помощью ракетных войск, авиации и артиллерии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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