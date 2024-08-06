Минобороны России задействовало резерв для отражения атаки в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, 13 ранены. Он провел заседание оперативного штаба вместе с представителями силовых структур, во время которого отметил, что ситуация в приграничье остается сложной.