Минобороны России задействовало резерв для отражения атаки в Курской области
Для отражения украинской атаки на Курскую область был задействован резерв, сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщина Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», – говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что ВСУ атаковали Курскую область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся в непосредственной близости к российско-украинской границе.
Утром 6 августа ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Кореневском районах Курской области. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, 13 ранены. Он провел заседание оперативного штаба вместе с представителями силовых структур, во время которого отметил, что ситуация в приграничье остается сложной.