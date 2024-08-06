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Минобороны России задействовало резерв для отражения атаки в Курской области

Ведомости

Для отражения украинской атаки на Курскую область был задействован резерв, сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщина Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что ВСУ атаковали Курскую область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся в непосредственной близости к российско-украинской границе.

Утром 6 августа ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Кореневском районах Курской области. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины. 

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, 13 ранены. Он провел заседание оперативного штаба вместе с представителями силовых структур, во время которого отметил, что ситуация в приграничье остается сложной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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