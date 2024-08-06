Один человек погиб и 13 ранены в Курской области в результате обстрела ВСУ
Один человек погиб, 13 человек ранены в результате массированного обстрела Курской области со стороны Украины, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По информации главы области, погибла одна жительница Суджи. «Приношу глубокие соболезнования ее родным и близким», – написал Смирнов.
В Глушковском районе ранены два человека, в Судже – пять человек, включая троих детей. За медицинской помощью также обратились еще трое жителей Суджи. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях.
Смирнов провел заседание оперативного штаба вместе с представителями силовых структур. Он отметил, что обстановка в приграничье остается сложной. Во время заседания было принято решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей, чьи дома пострадали от обстрела.
Утром 6 августа ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Атаку отразили пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины.