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Один человек погиб и 13 ранены в Курской области в результате обстрела ВСУ

Ведомости

Один человек погиб, 13 человек ранены в результате массированного обстрела Курской области со стороны Украины, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По информации главы области, погибла одна жительница Суджи. «Приношу глубокие соболезнования ее родным и близким», – написал Смирнов.

В Глушковском районе ранены два человека, в Судже – пять человек, включая троих детей. За медицинской помощью также обратились еще трое жителей Суджи. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях.

Смирнов провел заседание оперативного штаба вместе с представителями силовых структур. Он отметил, что обстановка в приграничье остается сложной. Во время заседания было принято решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей, чьи дома пострадали от обстрела.

Утром 6 августа ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Атаку отразили пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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