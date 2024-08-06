Один человек погиб и 13 ранены в Курской области в результате обстрела ВСУ

В Глушковском районе ранены два человека, в Судже – пять человек, включая троих детей. За медицинской помощью также обратились еще трое жителей Суджи. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях.