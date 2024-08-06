ФСБ: ВСУ совершили провокацию в Курской области

В марте подразделения Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ также пресекли прорыв ВСУ на приграничные Белгородскую и Курскую области. Тогда украинское наступление проходило по трем направлениям в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сидорошино Белгородской области. Также украинские войска утром 12 марта предприняли попытку зайти на территорию поселка Теткино Курской области.