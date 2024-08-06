ФСБ: ВСУ совершили провокацию в Курской области
Утром 6 августа ВСУ совершили провокацию, обстреляв села в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
«ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Корневском районах. Глава региона предупредил о возможном появлении «информационных вбросов» и призвал доверять только официальным источникам.
В марте подразделения Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ также пресекли прорыв ВСУ на приграничные Белгородскую и Курскую области. Тогда украинское наступление проходило по трем направлениям в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сидорошино Белгородской области. Также украинские войска утром 12 марта предприняли попытку зайти на территорию поселка Теткино Курской области.