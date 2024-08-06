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ФСБ: ВСУ совершили провокацию в Курской области

Ведомости

Утром 6 августа ВСУ совершили провокацию, обстреляв села в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Корневском районах. Глава региона предупредил о возможном появлении «информационных вбросов» и призвал доверять только официальным источникам.

В марте подразделения Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ также пресекли прорыв ВСУ на приграничные Белгородскую и Курскую области. Тогда украинское наступление проходило по трем направлениям в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сидорошино Белгородской области. Также украинские войска утром 12 марта предприняли попытку зайти на территорию поселка Теткино Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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