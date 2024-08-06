Курскую область атаковали 300 человек при поддержке танков и бронемашин

Утром 6 августа ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Атаку отразили пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, 13 ранены. Он провел заседание оперативного штаба вместе с представителями силовых структур, во время которого отметил, что ситуация в приграничье остается сложной.