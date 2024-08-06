Курскую область атаковали 300 человек при поддержке танков и бронемашин

Курскую область атаковали 300 человек при поддержке танков и бронемашинВСУ атаковали Курскую область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня
ВСУ атаковали Курскую область силами до 300 человек при поддержке танков и бронированных машин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Сегодня с 8:00 утра мск противник после огневой подготовки силами до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Минобороны уточняет, что ВСУ атаковали Курскую область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня – они находятся в непосредственной близости к российско-украинской границе. В сообщении также отмечается, что российские военнослужащие отражают атаки и наносят огневое поражение противнику совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ.
Минобороны отчиталось о нанесении ударов по живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской области, среди которых Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщина. В район, где проходят столкновения между ВС РФ и ВСУ, выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.
По данным Минобороны, ВС РФ уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, включая шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.
Утром 6 августа ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Атаку отразили пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, 13 ранены. Он провел заседание оперативного штаба вместе с представителями силовых структур, во время которого отметил, что ситуация в приграничье остается сложной.