Кошта: канал связи ЕС с Москвой остается открытым

В тот же день президент Чехии Петр Павел заявил, что ЕС должен определить человека или группу людей, которые будут выступать в переговорах с Путиным от имени Европы. По его словам, речь не обязательно о представителях ЕС или НАТО. По словам почетного научного сотрудника Королевского института объединенных служб в Лондоне Дэвида Лидингтона, «как бы это ни раздражало», но «какой-то канал связи с Путиным был бы полезен».