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Кошта: канал связи ЕС с Москвой остается открытым

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Неофициальный дипломатический канал между Евросоюзом (ЕС) и Кремлем остается доступным для обсуждения прекращения огня на Украине и других вопросов урегулирования конфликта. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью порталу Rapporteur.

Комментируя возможность назначения специального представителя ЕС для участия в переговорах, Кошта пояснил, что выбор формата будет зависеть от характера обсуждаемых вопросов. По его словам, Евросоюз может использовать как спецпосланника, так и дипломатические или политические каналы.

При этом председатель Европейского совета подчеркнул, что Брюссель не намерен «мешать или конкурировать» с мирными усилиями президента США Дональда Трампа.

20 октября в столице Норвегии Осло прошли переговоры, в которых приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб, а также зять американского лидера Джаред Кушнер. На следующий день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф представит российской стороне предложения, обсуждавшиеся на переговорах.

21 октября президент России Владимир Путин и Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. По итогам встречи помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября.

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры могут пройти в Абу-Даби. Он отметил, что Путин пока не утвердил состав российской делегации для предстоящих трехсторонних переговоров с США и Украиной.

В тот же день президент Чехии Петр Павел заявил, что ЕС должен определить человека или группу людей, которые будут выступать в переговорах с Путиным от имени Европы. По его словам, речь не обязательно о представителях ЕС или НАТО. По словам почетного научного сотрудника Королевского института объединенных служб в Лондоне Дэвида Лидингтона, «как бы это ни раздражало», но «какой-то канал связи с Путиным был бы полезен».

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