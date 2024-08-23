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Антонов: Путин принял решение об ответе на вторжение ВСУ в Курскую область

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял решение об ответе Киеву на вторжение в Курскую область, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в разговоре с журналистами.

«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», – сказал он (цитата по ТАСС).

Бои в Курской области продолжаются уже более двух недель. 6 августа вооруженные силы Украины вторглись на территорию региона. Ситуация в приграничье остается напряженной – в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера.

По последним данным, из приграничных районов Курской области вывезены 115 000 человек. Врио главы региона Алексей Смирнов уточнил, что территорию в общей сложности покинули 133 000 человек. 22 августа Путин сообщил, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Вооруженные силы России продолжают операцию по уничтожению украинских формирований.

До вторжения ВСУ в Курскую область Путин предлагал условия урегулирования конфликта на Украине, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов России. Киев инициативу отверг. После начала боев в регионе первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что озвученное мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков позже уточнил, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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