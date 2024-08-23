Антонов: Путин принял решение об ответе на вторжение ВСУ в Курскую область

До вторжения ВСУ в Курскую область Путин предлагал условия урегулирования конфликта на Украине, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов России. Киев инициативу отверг. После начала боев в регионе первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что озвученное мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков позже уточнил, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом.