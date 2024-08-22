Бои в курском приграничье продолжаются 17-й день: что известно

В лесном массиве в одном километре юго-западнее Скрыльевки военнослужащие обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника. С помощью авиации и артиллерии ВС РФ также нанесли поражение двум механизированным и одной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Кроме того, оперативно-тактической авиацией были нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов.