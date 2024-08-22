Бои в курском приграничье продолжаются 17-й день: что известно

Бои в курском приграничье продолжаются 17-й день: что известноВСУ пытались атаковать Курскую АЭС
Бои в Курской области продолжатся уже более двух недель. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции. Сложная ситуация сохраняется и в Белгородской области – ВСУ продолжают обстреливать регион. Там тоже действует режим ЧС федерального характера и продолжается контртеррористическая операция.
Сводка Минобороны России
Подразделения группировки войск «Север» отразили атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня Курской области. ВС РФ также сорвали попытки атак в направлении Коренева, Кремяного, Мартыновки, Ольговки и Русского Поречного.
В лесном массиве в одном километре юго-западнее Скрыльевки военнослужащие обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника. С помощью авиации и артиллерии ВС РФ также нанесли поражение двум механизированным и одной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Кроме того, оперативно-тактической авиацией были нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов.
За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают операцию по уничтожению украинских формирований.
Президент России Владимир Путин во время совещания с главами приграничных регионов сообщил, что ВСУ 22 августа пытались наносить удары по Курской АЭС. Глава государства выразил надежду, что обещания Международного агентства по атомной энергии будут выполнены, и попросил подготовить соответствующие поручения.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен приехать в Курскую область на следующей неделе. Он планирует оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм. После посещения АЭС Гросси собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На фоне атак со стороны Украины специалисты МЧС усилили наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской, Курской, Ростовской, Запорожской областях и Крыму. Мониторинг усилен подразделениями радиационной, химической и биологической защиты. В Курскую область дополнительно направлены специалисты-взрывотехники
Поддержка жителей приграничных регионов
Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 000 руб. для жителей Курской области, которые уехали из зоны боевых действий. Помимо этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство выделит 858 млн руб. гражданам приграничных регионов, которые потеряли имущество. Он добавил, что единовременные выплаты в 10 000 руб. уже начали поступать на счета граждан.
На капитальный ремонт жилья, пострадавшего от обстрелов в Курской области, выделено 300 млн руб., сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин. Выплаты предоставляются по заявлению граждан. Правительство намерено оперативно выделять дополнительное финансирование, точно такая же работа идет в Белгородской и Брянской областях.
По последней информации, из опасных районов Курской области отселены 115 000 человек. Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах. Граждане Курской области подали свыше 120 000 заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 000 руб. Она оказана более 11 000 граждан.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.