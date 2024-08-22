Путин: ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС

6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Вице-премьер Денис Мантуров заявлял 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны отселния выехали более 133 000 человек.