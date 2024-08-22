Путин: ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС

Путин: ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭСМАГАТЭ проинформировано о произошедшем и собирается прислать специалистов для оценки ситуации
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наносить удары по Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают прислать специалистов для оценки ситуации», – уточнил глава государства.
Путин выразил надежду, что эти обещания будут выполнены. Президент России попросил подготовить соответствующие поручения и незамедлительно приступить к их выполнению.
21 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС на следующей неделе. Во время поездки он собирается оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм.
6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Вице-премьер Денис Мантуров заявлял 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны отселния выехали более 133 000 человек.