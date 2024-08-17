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Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭС

Ведомости

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома», пишет «РИА Новости».

Лихачев и Гросси по телефону обсудили ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. По информации пресс-службы, глава госкорпорации пригласил гендиректора МАГАТЭ посетить город Курчатов Курской области, где располагается станция, и лично оценить обстановку.

Лихачев также подчеркнул, что ситуация вокруг обеих станций продолжает ухудшаться. По данным «Росатома», за последние сутки кратно выросло число обращений и сигналов о «подготовке провокации» украинских военных против двух АЭС.

9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с атакой ВСУ на регион. По данным постпредства России при международных организациях в Вене, 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры зафиксировано не было. Лихачев сообщил по телефону Гросси, что действия ВСУ создают угрозу для Курской АЭС.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов также говорил, что ВСУ намеревались захватить Курскую АЭС 11 августа, чтобы выйти на переговоры со своим ультиматумом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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