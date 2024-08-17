Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭС
Лихачев и Гросси по телефону обсудили ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. По информации пресс-службы, глава госкорпорации пригласил гендиректора МАГАТЭ посетить город Курчатов Курской области, где располагается станция, и лично оценить обстановку.
Лихачев также подчеркнул, что ситуация вокруг обеих станций продолжает ухудшаться. По данным «Росатома», за последние сутки кратно выросло число обращений и сигналов о «подготовке провокации» украинских военных против двух АЭС.
9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с атакой ВСУ на регион. По данным постпредства России при международных организациях в Вене, 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры зафиксировано не было. Лихачев сообщил по телефону Гросси, что действия ВСУ создают угрозу для Курской АЭС.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов также говорил, что ВСУ намеревались захватить Курскую АЭС 11 августа, чтобы выйти на переговоры со своим ультиматумом.