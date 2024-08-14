Алаудинов: Украина планировала захватить Курскую АЭС к 11 августа

«Получили мы очень интересные материалы. Весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами, что планировалось. Ну и что я могу сказать <…>: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число. Ваши 11 600-11 900 человек и то количество танковой техники, которые были задействованы, задачу не выполнили», – сказал Алаудинов.