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Алаудинов: Украина планировала захватить Курскую АЭС к 11 августа

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались захватить Курскую АЭС 11 августа, чтобы выйти на переговоры со своим ультиматумом, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Получили мы очень интересные материалы. Весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами, что планировалось. Ну и что я могу сказать <…>: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число. Ваши 11 600-11 900 человек и то количество танковой техники, которые были задействованы, задачу не выполнили», – сказал Алаудинов.

По его словам, большая часть украинской техники, брошенной на Курское направление, уже уничтожена.

«Это блиц-криг [президента Украины Владимира] Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли или что-то сделали, не удался», – подчеркнул командир «Ахмата».

9 августа Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС в связи атакой ВСУ на регион. По данным постпредства России при международных организациях в Вене, 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры зафиксировано не было. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил по телефону главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что действия ВСУ создают угрозу для Курской АЭС.

Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа, когда украинские войска прорвали российскую границу. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в Курской области 12 человек из числа мирных жителей погибли, ранен 121 человек. 14 августа Алаудинов заявил, что российские военные завершают блокирование украинских военных в Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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