Глава «Росатома» назвал действия ВСУ опасными для атомной энергетики

МАГАТЭ заявило, что проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, и следит за ними. В постпредстве России при международных организациях в Вене сообщили, что 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет.