Глава «Росатома» назвал действия ВСУ опасными для атомной энергетики
Действия вооруженных сил Украины (ВСУ) создают угрозу для Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе телефонного разговора с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает пресс-служба госкорпорации.
«В ходе разговора Алексей Лихачев подчеркнул, что действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
9 августа «Росатом» сообщил, что после введения режима ЧС в регионе было принято решение уменьшить количество персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно.
7 августа на фоне продолжающихся боев с ВСУ на границе Курской области сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС. В тот же день в регионе был объявлен режим ЧС, затем власти ввели режим контртеррористической операции (КТО).
МАГАТЭ заявило, что проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, и следит за ними. В постпредстве России при международных организациях в Вене сообщили, что 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет.