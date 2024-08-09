Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи атакой ВСУ на Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале постпредства России при международных организациях в Вене.
8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, «но сохраняется напряженная ситуация», добавили в постпредстве.
«Безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль», – говорится в сообщении.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
7 августа на фоне продолжающихся боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе Курской области сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС. 9 августа «Росатом» сообщил, что на стройплощадке энергоблоков Курской АЭС-2 временно уменьшат число персонала из-за режима ЧС, введенного в Курской области.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, и следит за ними.