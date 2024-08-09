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Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Ведомости

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи атакой ВСУ на Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале постпредства России при международных организациях в Вене.

8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, «но сохраняется напряженная ситуация», добавили в постпредстве.

«Безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль», – говорится в сообщении.

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

7 августа на фоне продолжающихся боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе Курской области сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС. 9 августа «Росатом» сообщил, что на стройплощадке энергоблоков Курской АЭС-2 временно уменьшат число персонала из-за режима ЧС, введенного в Курской области. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, и следит за ними.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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