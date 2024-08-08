МАГАТЭ следит за развитием событий в Курской области

8 августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, которые покинули свое жилье из-за обстрелов региона украинской армией. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. Кроме того, правительство выделило 1,8 млрд руб. на помощь семьям, потерявшим жилье. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил всех вице-премьеров и министров круглосуточно оставаться на связи и организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок.