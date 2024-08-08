МАГАТЭ следит за развитием событий в Курской области
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
На просьбу агентства прокомментировать ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе, относительно Курской атомной электростанции, в МАГАТЭ заявили, что следят за развитием событий.
7 августа на фоне продолжающихся боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе Курской области сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. На тот момент численность украинской группировки составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
8 августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, которые покинули свое жилье из-за обстрелов региона украинской армией. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. Кроме того, правительство выделило 1,8 млрд руб. на помощь семьям, потерявшим жилье. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил всех вице-премьеров и министров круглосуточно оставаться на связи и организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок.