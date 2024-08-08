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МАГАТЭ следит за развитием событий в Курской области

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

На просьбу агентства прокомментировать ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе, относительно Курской атомной электростанции, в МАГАТЭ заявили, что следят за развитием событий.

7 августа на фоне продолжающихся боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе Курской области сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС.

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. На тот момент численность украинской группировки составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

8 августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, которые покинули свое жилье из-за обстрелов региона украинской армией. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. Кроме того, правительство выделило 1,8 млрд руб. на помощь семьям, потерявшим жилье. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил всех вице-премьеров и министров круглосуточно оставаться на связи и организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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