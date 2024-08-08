Мишустин заявил о необходимости скоординировать работу всех уровней власти
На сегодняшний день крайне важно обеспечить скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти, включая отслеживание организации выплат людям в пунктах временного размещения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе обсуждения ситуации в Курской области на заседании правительства.
Он отметил, что ведется эвакуация людей из небезопасных территорий в пункты временного размещения в соседних регионах. Нуждающиеся в медицинской помощи получают лечение, в том числе при участии федеральных специалистов.
По словам Мишустина, кабмин выделил 1,8 млрд руб. на помощь семьям, потерявшим жилье, соответствующее распоряжение уже подписано.
«Прошу всех вице-премьеров и министров круглосуточно оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок. Каждый – держите вопросы по курируемым направлениям на личном контроле», – сказал Мишустин.
8 августа президент России Владимир Путин в ходе встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, которые покинули свое жилье из-за обстрелов региона украинской армией. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. На тот момент численность украинской группировки составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин, сообщало Минобороны РФ. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.