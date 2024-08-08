Путин: покинувшим жилье в Курской области выплатят по 10 000 рублей
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, вынужденным покинуть свое жилье из-за обстрелов региона вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«С председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 000 руб. гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены», – подчеркнул глава государства.
Путин указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. Он попросил Смирнова провести эту работу совместно с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС России. Российский лидер уточнил, что работать нужно непосредственно с людьми и доходить до каждой пострадавшей семьи.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны России, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атак дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
8 августа уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об увеличении числа пострадавших при обстрелах ВСУ детей до девяти. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московские клиники доставили пятерых пострадавших. Они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.