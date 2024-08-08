Путин: покинувшим жилье в Курской области выплатят по 10 000 рублей

Путин указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. Он попросил Смирнова провести эту работу совместно с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС России. Российский лидер уточнил, что работать нужно непосредственно с людьми и доходить до каждой пострадавшей семьи.