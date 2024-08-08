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Собянин: состояние эвакуированных из Курской области оценивается как тяжелое

Ведомости

Пострадавшие при обстрелах вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, эвакуированные в Москву, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в московские клиники доставили пятеро пострадавших. Двое детей были эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших поступили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, один человек – в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

«Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. В настоящее время проводятся необходимые обследования, начато комплексное лечение с привлечением ведущих специалистов Москвы и с применением лучших технологий», – уточнил Собянин.

В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки в московские больницы.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек, среди них шестеро детей.

Президент России Владимир Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева. 7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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