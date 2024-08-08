Собянин: состояние эвакуированных из Курской области оценивается как тяжелое
Пострадавшие при обстрелах вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, эвакуированные в Москву, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в московские клиники доставили пятеро пострадавших. Двое детей были эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших поступили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, один человек – в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.
«Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. В настоящее время проводятся необходимые обследования, начато комплексное лечение с привлечением ведущих специалистов Москвы и с применением лучших технологий», – уточнил Собянин.
В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки в московские больницы.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек, среди них шестеро детей.
Президент России Владимир Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева. 7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.