Собянин: состояние эвакуированных из Курской области оценивается как тяжелое

По его словам, в московские клиники доставили пятеро пострадавших. Двое детей были эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших поступили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, один человек – в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.