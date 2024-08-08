Военкора Поддубного доставили в НИИ Склифосовского

На видеозаписях, опубликованных столичным депздравом видно, что у Поддубного есть ранения в области лица, а также на обеих руках. Он находится в сознании, и задал вопрос медикам о плане лечения. Врач ответил, что его доставят в реанимацию, где будут проведены дополнительные анализы и исследования.