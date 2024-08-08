Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Военкора Поддубного доставили в НИИ Склифосовского

Ведомости

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший в результате боевых действий в Курской области, доставлен вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.

«Мы сейчас находимся в процессе диагностики. Соответственно, после этого будут более точно понятны все диагнозы и, соответственно, составлен план лечения», – сказал директор НИИ им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу. Источник «Ведомостей» рассказал, что он получил ожоги. Врач курской больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что состояние пациента тяжелое – помимо ожога, у него диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сегодня военкор был отправлен в Москву для дальнейшего лечения.

На видеозаписях, опубликованных столичным депздравом видно, что у Поддубного есть ранения в области лица, а также на обеих руках. Он находится в сознании, и задал вопрос медикам о плане лечения. Врач ответил, что его доставят в реанимацию, где будут проведены дополнительные анализы и исследования.  

Ранее 7 августа Telegram-канал «Вести» опубликовал аудиозапись комментария Поддубного, который выразил уверенность, что «все будет хорошо», и поблагодарил врачей за работу. 

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст.105, ст.144 УК РФ).

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных