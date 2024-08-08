Военкора Поддубного доставили в НИИ Склифосовского
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший в результате боевых действий в Курской области, доставлен вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.
«Мы сейчас находимся в процессе диагностики. Соответственно, после этого будут более точно понятны все диагнозы и, соответственно, составлен план лечения», – сказал директор НИИ им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.
Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу. Источник «Ведомостей» рассказал, что он получил ожоги. Врач курской больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что состояние пациента тяжелое – помимо ожога, у него диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сегодня военкор был отправлен в Москву для дальнейшего лечения.
На видеозаписях, опубликованных столичным депздравом видно, что у Поддубного есть ранения в области лица, а также на обеих руках. Он находится в сознании, и задал вопрос медикам о плане лечения. Врач ответил, что его доставят в реанимацию, где будут проведены дополнительные анализы и исследования.
Ранее 7 августа Telegram-канал «Вести» опубликовал аудиозапись комментария Поддубного, который выразил уверенность, что «все будет хорошо», и поблагодарил врачей за работу.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст.105, ст.144 УК РФ).