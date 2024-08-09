На стройплощадке Курской АЭС-2 из-за режима ЧС уменьшат число персонала

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. На тот момент численность украинской группировки составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.