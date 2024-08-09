На стройплощадке Курской АЭС-2 из-за режима ЧС уменьшат число персонала
«Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком», – заявили в «Росатоме».
Отмечается, что все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. На тот момент численность украинской группировки составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
7 августа на фоне продолжающихся боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе Курской области сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, и следит за ними.