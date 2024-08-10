На Курской АЭС сообщили о штатной работе станции
Курская АЭС работает в штатном режиме, два энергоблока находятся в режиме эксплуатации «без генерации», сообщила пресс-служба атомной станции.
«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 – в режиме эксплуатации «без генерации» – говорится в сообщении.
Радиационный фон на станции и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений, добавили в пресс-службе.
7 августа на фоне продолжающихся боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе Курской области сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС. В тот же день в регионе был объявлен режим ЧС, затем власти ввели режим контртеррористической операции (КТО).
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, и следит за ними. В постпредстве России при международных организациях в Вене сообщили, что 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет.