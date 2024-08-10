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На Курской АЭС сообщили о штатной работе станции

Ведомости

Курская АЭС работает в штатном режиме, два энергоблока находятся в режиме эксплуатации «без генерации», сообщила пресс-служба атомной станции. 

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 – в режиме эксплуатации «без генерации» – говорится в сообщении.

Радиационный фон на станции и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений, добавили в пресс-службе.

«Росатом» 9 августа также сообщил, что после введения режима ЧС в регионе было принято решение уменьшить количество персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно, отметили в госкорпорации.

7 августа на фоне продолжающихся боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе Курской области сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС.  В тот же день в регионе был объявлен режим ЧС, затем власти ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что проинформировано о событиях, происходящих в Курской области, и следит за ними. В постпредстве России при международных организациях в Вене сообщили, что 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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