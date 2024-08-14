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Алаудинов: российские войска завершают блокирование ВСУ в Курской области

Ведомости

В Курской области российские военные завершают блокирование вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись на российскую территорию. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», – заявил он.

По словам Алаудинова, ВСУ несут большие потери в технике и живой силе.

Бои на территории региона идут с 6 августа, когда украинские войска прорвали российскую границу. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек. 13 августа Алаудинов также признал, что трое стрелков и двое связистов подразделения «Ахмат Чечня» попали в плен ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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