Алаудинов: российские войска завершают блокирование ВСУ в Курской области
В Курской области российские военные завершают блокирование вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись на российскую территорию. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», – заявил он.
По словам Алаудинова, ВСУ несут большие потери в технике и живой силе.
Бои на территории региона идут с 6 августа, когда украинские войска прорвали российскую границу. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек. 13 августа Алаудинов также признал, что трое стрелков и двое связистов подразделения «Ахмат Чечня» попали в плен ВСУ.