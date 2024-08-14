Что происходит в Курской области по итогам восьми дней прорыва ВСУ

По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие. О российских потерях ведомство не сообщило. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром заявил, что за сутки были атакованы населенные пункты в Белгородском, Краснояружском, Прохоровском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Старооскольском и Шебекинском городских округах.