Что происходит в Курской области по итогам восьми дней прорыва ВСУ

Что происходит в Курской области по итогам восьми дней прорыва ВСУЛюдей продолжают эвакуировать, какая именно территория занята украинскими военными – не известно
Вооруженные силы (ВС) России девятый день, начиная с 6 августа, ведут бои с ВСУ на территории Курской области. В этом регионе, а также в Брянской и Белгородской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции. 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем противника находится 28 населенных пунктов: об изменениях не сообщалось.
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ: в течение суток были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, сообщил представитель Минобороны. Сплошной линии фронта нет, отмечало агентство «РИА Новости».
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне. «Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть», – сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»). Командир «Ахмата» добавил, что на сегодняшний день противник несет потери, «которые он, наверное, не нес за весь период спецоперации».
По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие. О российских потерях ведомство не сообщило. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром заявил, что за сутки были атакованы населенные пункты в Белгородском, Краснояружском, Прохоровском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Старооскольском и Шебекинском городских округах.
Нанесен удар и по территории Украины. В сводке Минобороны РФ говорится, что авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.
По данным МЧС на 14.45 мск, в пунктах временного размещения (ПВР) находится порядка 8000 человек, из них более 2200 детей, сообщил официальный представитель МЧС в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Людей разместили в 120 ПВР в девяти регионах Центрального округа, в Курской области – 77 ПВР, в которых размещено порядка 5500 человек, 1000 из которых дети. Для оказания психологической поддержки жителям Курской области работает около 50 психологов ведомства.
По данным на 12 августа, из приграничья Курской области с начала прорыва ВСУ эвакуировано 121 000 человек. 12 августа в Белгородской области также началась эвакуация жителей Краснояружского района. 13 августа глава администрации Большесолдатского района Курской области (не примыкает к границе) Владимир Зайцев сообщил, что муниципалитет собирает заявки на добровольную эвакуацию населения и всем, кто хочет выехать, будет оказана помощь.
Доступ в Курскую область
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Равина Шамдассани.
Переселять беженцев из Курской области будут в том числе в новые регионы. О размещении переселенцев в санаториях Запорожской области сообщил Смирнов.
Регионы также стали активно помогать переселенцам из Курской области. Например, Орловская область приняла 1433 эвакуированных жителя Курской области. Об этом на заседании регионального оперштаба заявил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, в регион ежедневно прибывает порядка 200–300 жителей приграничных районов Курской области. Министерство социального развития Кировской области будет арендовать квартиры различной площади для размещения эвакуированных жителей из Курской области. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Соколов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – говорится в сообщении. По его словам, со всей России в Курскую область приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных. «В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – написал Смирнов.
12 августа президент РФ Владимир Путин поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской и Курской областей. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что банки уже начали работу, касающуюся введения моратория на выплату ипотеки и потребительских кредитов жителями Курской области. В тот же день мораторий поддержал банк ВТБ. Инициатива касалась жителей пострадавших районов Белгородской и Курской областей. Кредитная задолженность клиентов с инвалидностью первой группы и погибших клиентов будет списана, отмечали в банке.