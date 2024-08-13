Алаудинов: в плен ВСУ попали пять бойцов отряда «Ахмат Чечня»
Пять бойцов подразделения «Ахмат Чечня» попали в плен вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
Речь идет о трех стрелках и двух связистах. Они оказались в плену в неравном бою, уточнил Алаудинов.
«Да, мы в курсе, что, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов "Ахмат Чечня". Мы это признаем. <…> Но когда вы говорите, что берете активно в плен бойцов спецназа "Ахмат" – извините меня, у вас нету ни одного бойца спецназа «Ахмат», – заявил Алаудинов, обращаясь к украинским военным.
Он добавил, что чеченец, который попал в плен, уже не кадыровец. По его словам, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.
Спецназ «Ахмат» прибыл в Курскую область 8 августа, на третий день после вторжения ВСУ на территорию региона, сообщал Алаудинов. 13 августа он заявлял, что ни один военнослужащий «Ахмата» не сдался в плен украинской армии в Курской области, как утверждает противник. Алаудинов подчеркивал, что доволен работой своих подразделений. В этот же день он сообщил, что свободное передвижение украинских военных на Курском направлении остановлено.
9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. На следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.
12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным докладывал, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, еще 121 получил ранения.