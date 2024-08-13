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Алаудинов: в плен ВСУ попали пять бойцов отряда «Ахмат Чечня»

Ведомости

Пять бойцов подразделения «Ахмат Чечня» попали в плен вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Речь идет о трех стрелках и двух связистах. Они оказались в плену в неравном бою, уточнил Алаудинов.

«Да, мы в курсе, что, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов "Ахмат Чечня". Мы это признаем. <…> Но когда вы говорите, что берете активно в плен бойцов спецназа "Ахмат" – извините меня, у вас нету ни одного бойца спецназа «Ахмат», – заявил Алаудинов, обращаясь к украинским военным.

Он добавил, что чеченец, который попал в плен, уже не кадыровец. По его словам, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.

Спецназ «Ахмат» прибыл в Курскую область 8 августа, на третий день после вторжения ВСУ на территорию региона, сообщал Алаудинов. 13 августа он заявлял, что ни один военнослужащий «Ахмата» не сдался в плен украинской армии в Курской области, как утверждает противник. Алаудинов подчеркивал, что доволен работой своих подразделений. В этот же день он сообщил, что свободное передвижение украинских военных на Курском направлении остановлено.

9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. На следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным докладывал, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, еще 121 получил ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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