Алаудинов: в плен ВСУ попали пять бойцов отряда «Ахмат Чечня»

Спецназ «Ахмат» прибыл в Курскую область 8 августа, на третий день после вторжения ВСУ на территорию региона, сообщал Алаудинов. 13 августа он заявлял, что ни один военнослужащий «Ахмата» не сдался в плен украинской армии в Курской области, как утверждает противник. Алаудинов подчеркивал, что доволен работой своих подразделений. В этот же день он сообщил, что свободное передвижение украинских военных на Курском направлении остановлено.