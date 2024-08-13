Главные новости о приграничных боях на 13 августа

Главные новости о приграничных боях на 13 августаСтолкновения между ВС РФ и ВСУ продолжаются восьмой день
Вооруженные силы (ВС) России восьмой день, начиная с 6 августа, ведут бои с украинскими военными подразделениями на территории Курской области. В этом регионе, а также Брянской и Белгородской продолжает действовать режим контртеррористической операции. 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов.
Ситуация на фронте
В течение суток, как утверждают в Минобороны РФ, пресечены попытки прорыва ВСУ вглубь населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость и Каучук Кореневского района, а также поселка Алексеевский в Железногорском районе. По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Михайловки Железногорского района, административного центра Кореневского района, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Мартыновки Суджанского района, Николаевки в Курчатовском районе. В ходе зачистки населенного пункта Озерки Беловского района взято в плен шесть украинских военных. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ.
Вечером 12 августа врио заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов в эфире «Соловьев Live» сообщил, что Беловский район находится под контролем ВС РФ. Днем того же дня оперативный штаб региона принял решение вывезти оттуда жителей.
Утром 13 августа замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил ТАСС, что «бесконтрольное катание противника» уже остановлено в Курской области. По его словам, ВСУ планировали «блицкриг», но у них это не получилось. Позже он сообщил об уничтожении большей части войск ВСУ в регионе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил, что за сутки были атакованы населенные пункты в Белгородском, Краснояружском, Прохоровском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Старооскольском и Шебекинском городских округах. Ранен один человек, есть поврежденные дома и транспорт.
Днем 13 августа украинский генштаб заявил, что приграничная 20-километровая зона Сумской области Украины будет закрыта для всех категорий граждан, кроме официально проживающих там лиц. Решение поясняется «увеличением интенсивности боевых действий». В частности, в сводке Минобороны РФ говорится, что авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.
Эвакуация мирных жителей
13 августа глава администрации Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил, что муниципалитет собирает заявки на добровольную эвакуацию населения и всем, кто хочет выехать, будет оказана помощь.
В самом Курске обстановка спокойная, заверили утром местные власти. По словам Смирнова, в безопасных районах области продолжается работа по всем необходимым направлениям: уборке урожая, выпуску производимой продукции, подготовке к зиме и новому учебному году, реализации нацпроектов.
По данным на 12 августа, из приграничья Курской области с начала прорыва ВСУ эвакуировано 121 000 человек, т. е. десятая часть населения региона. За прошедшие сутки вывезены еще более 2000 человек, сообщили в МЧС России.
Власти Курской области 13 августа отменили режим ЧС регионального характера после повышения его до федерального.
Поиск пропавших
Российский Красный Крест сообщил об открытии круглосуточной линии для помощи жителям региона, потерявшим связь с близкими. С момента открытия на линию обратились свыше 4000 человек. Специалисты сразу уточняют личные данные, обстоятельства, при которых человек перестал выходить на связь, и его последнее известное местоположение. После этого сверяют данные со списками людей, находящихся в пунктах временного размещения и медучреждениях. 12 августа Смирнов сообщал, что о судьбе около 2000 жителей региона, которые остались на подконтрольных ВСУ российских территориях, пока ничего не известно.
Война с фейками
После начала активных боевых действий в Курской области ряд Telegram-каналов сообщил о якобе захвате украинскими бойцами заложников из числа российских военных, в том числе срочников. В частности, упоминались бойцы «Ахмата». 12 августа Алаудинов опроверг эти сообщения. Минобороны РФ также не заявляло о попадании в плен ВСУ российских военных.
В правительстве Курской области подтвердили, что со стороны Украины продолжается обзвон жителей региона, в том числе от имени местных чиновников. Злоумышленники пытаются ввести их в панику, рассказывая фейки про ситуацию в приграничье. В правительстве региона призвали жителей быть бдительными и не поддаваться эмоциям при разговоре с незнакомцами.