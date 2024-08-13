Главные новости о приграничных боях на 13 августа

Российский Красный Крест сообщил об открытии круглосуточной линии для помощи жителям региона, потерявшим связь с близкими. С момента открытия на линию обратились свыше 4000 человек. Специалисты сразу уточняют личные данные, обстоятельства, при которых человек перестал выходить на связь, и его последнее известное местоположение. После этого сверяют данные со списками людей, находящихся в пунктах временного размещения и медучреждениях. 12 августа Смирнов сообщал, что о судьбе около 2000 жителей региона, которые остались на подконтрольных ВСУ российских территориях, пока ничего не известно.