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Главные новости о приграничных боях на 13 августа

Столкновения между ВС РФ и ВСУ продолжаются восьмой день
Екатерина Щербинина
ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России восьмой день, начиная с 6 августа, ведут бои с украинскими военными подразделениями на территории Курской области. В этом регионе, а также Брянской и Белгородской продолжает действовать режим контртеррористической операции. 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов.

Ситуация на фронте

В течение суток, как утверждают в Минобороны РФ, пресечены попытки прорыва ВСУ вглубь населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость и Каучук Кореневского района, а также поселка Алексеевский в Железногорском районе. По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Михайловки Железногорского района, административного центра Кореневского района, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Мартыновки Суджанского района, Николаевки в Курчатовском районе. В ходе зачистки населенного пункта Озерки Беловского района взято в плен шесть украинских военных. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ.

Вечером 12 августа врио заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов в эфире «Соловьев Live» сообщил, что Беловский район находится под контролем ВС РФ. Днем того же дня оперативный штаб региона принял решение вывезти оттуда жителей.

Утром 13 августа замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил ТАСС, что «бесконтрольное катание противника» уже остановлено в Курской области. По его словам, ВСУ планировали «блицкриг», но у них это не получилось. Позже он сообщил об уничтожении большей части войск ВСУ в регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил, что за сутки были атакованы населенные пункты в Белгородском, Краснояружском, Прохоровском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Старооскольском и Шебекинском городских округах. Ранен один человек, есть поврежденные дома и транспорт.

Днем 13 августа украинский генштаб заявил, что приграничная 20-километровая зона Сумской области Украины будет закрыта для всех категорий граждан, кроме официально проживающих там лиц. Решение поясняется «увеличением интенсивности боевых действий». В частности, в сводке Минобороны РФ говорится, что авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

Эвакуация мирных жителей

13 августа глава администрации Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил, что муниципалитет собирает заявки на добровольную эвакуацию населения и всем, кто хочет выехать, будет оказана помощь.

В самом Курске обстановка спокойная, заверили утром местные власти. По словам Смирнова, в безопасных районах области продолжается работа по всем необходимым направлениям: уборке урожая, выпуску производимой продукции, подготовке к зиме и новому учебному году, реализации нацпроектов.

По данным на 12 августа, из приграничья Курской области с начала прорыва ВСУ эвакуировано 121 000 человек, т. е. десятая часть населения региона. За прошедшие сутки вывезены еще более 2000 человек, сообщили в МЧС России.

Власти Курской области 13 августа отменили режим ЧС регионального характера после повышения его до федерального.

12 августа в Белгородской области также началась эвакуация жителей Краснояружского района.

Поиск пропавших

Российский Красный Крест сообщил об открытии круглосуточной линии для помощи жителям региона, потерявшим связь с близкими. С момента открытия на линию обратились свыше 4000 человек. Специалисты сразу уточняют личные данные, обстоятельства, при которых человек перестал выходить на связь, и его последнее известное местоположение. После этого сверяют данные со списками людей, находящихся в пунктах временного размещения и медучреждениях. 12 августа Смирнов сообщал, что о судьбе около 2000 жителей региона, которые остались на подконтрольных ВСУ российских территориях, пока ничего не известно.  

Война с фейками

После начала активных боевых действий в Курской области ряд Telegram-каналов сообщил о якобе захвате украинскими бойцами заложников из числа российских военных, в том числе срочников. В частности, упоминались бойцы «Ахмата». 12 августа Алаудинов опроверг эти сообщения. Минобороны РФ также не заявляло о попадании в плен ВСУ российских военных.

ФСИН назвала фейком сообщение о взятии своих сотрудников в плен у Льгова.

В правительстве Курской области подтвердили, что со стороны Украины продолжается обзвон жителей региона, в том числе от имени местных чиновников. Злоумышленники пытаются ввести их в панику, рассказывая фейки про ситуацию в приграничье. В правительстве региона призвали жителей быть бдительными и не поддаваться эмоциям при разговоре с незнакомцами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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