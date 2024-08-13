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В Курской области снят региональный уровень ЧС после повышения до федерального

Ведомости

Власти Курской области отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Соответствующее распоряжение подписано, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Это связано с тем, что правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня», – пояснили в пресс-службе.

Режим ЧС регионального характера был введен на территории Курской области 7 августа, спустя день после вторжения в регион вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам врио губернатора Алексея Смирнова, решение было принято для «ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил». 9 августа МЧС России сообщило, что обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне. По его словам, ВС России взяли обстановку в регионе под контроль.

12 августа Смирнов доложил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек.

13 августа стало известно, что из приграничных районов региона за сутки эвакуировали более 2000 человек, всего область покинули более 8000 человек. В этот же день заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пообещал заслуженное наказание тем, кто атаковал Курскую область, включая «руководство киевского националистического режима».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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