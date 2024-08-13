В Курской области снят региональный уровень ЧС после повышения до федерального
Власти Курской области отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Соответствующее распоряжение подписано, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Это связано с тем, что правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня», – пояснили в пресс-службе.
Режим ЧС регионального характера был введен на территории Курской области 7 августа, спустя день после вторжения в регион вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам врио губернатора Алексея Смирнова, решение было принято для «ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил». 9 августа МЧС России сообщило, что обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.
13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне. По его словам, ВС России взяли обстановку в регионе под контроль.
12 августа Смирнов доложил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек.
13 августа стало известно, что из приграничных районов региона за сутки эвакуировали более 2000 человек, всего область покинули более 8000 человек. В этот же день заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пообещал заслуженное наказание тем, кто атаковал Курскую область, включая «руководство киевского националистического режима».