В Курской области снят региональный уровень ЧС после повышения до федерального

Режим ЧС регионального характера был введен на территории Курской области 7 августа, спустя день после вторжения в регион вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам врио губернатора Алексея Смирнова, решение было принято для «ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил». 9 августа МЧС России сообщило, что обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.