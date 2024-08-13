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Медведев пообещал заслуженное наказание ВСУ за атаку на Курскую область

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на партийном совещании пообещал заслуженное наказание тем, кто атаковал Курскую область, включая власти Украины.

«Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима», – подчеркнул Медведев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа. На четвертый день боевых действий обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России.

Всего с начала вторжения украинских войск из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек, сообщал 10 августа официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, ранен 121.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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