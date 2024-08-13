Медведев пообещал заслуженное наказание ВСУ за атаку на Курскую область

Всего с начала вторжения украинских войск из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек, сообщал 10 августа официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек.