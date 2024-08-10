Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек

По его словам, всего было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся более 4400 человек. В Курской области расположено 26 ПВР, такие же пункты также работают в Московской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.