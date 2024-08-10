Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человекРазвернуто 60 ПВР
Оперативный штаб помог переселить более 76 000 человек из приграничных районов Курской области. Об этом рассказал официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.
«Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей приграничных районов в безопасные места. Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 000 человек», – уточнил Шаров (цитата по ТАСС).
По его словам, всего было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся более 4400 человек. В Курской области расположено 26 ПВР, такие же пункты также работают в Московской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже пятый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
8 августа стало известно, что правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Кабмин также выделил 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что потребует от международных органов признать терактом атаку украинских войск на Курскую область. Оценку действиям ВСУ в регионе также призвала дать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.