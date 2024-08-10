В ПВР в Орле размещены почти 800 эвакуированных из Курской области
Сотрудники МЧС России разместили почти 800 эвакуированных из Курской области жителей в пункте временного размещения (ПВР) в Орле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Прибывшим из Курской области жителям оказывается необходимая поддержка. Их обеспечили питанием, средствами личной гигиены, лекарствами и одеждой. Для детей организован специальный досуг. Все запросы от эвакуированных сразу отрабатываются. Ежедневно собираются необходимые для доставки нуждающимся вещи.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже пятый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Правительство также выделило 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что потребует от международных органов признать терактом атаку украинских войск на Курскую область. Оценку действиям ВСУ в регионе также призвала дать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.