Львова-Белова призвала дать оценку действиям ВСУ в Курской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала международные организации дать оценку действиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
По ее словам, ВСУ бьют по территориям, на которых нет военных объектов. Они снова и снова совершают преступления против мирного населения. Украинский режим вновь показывает свою террористическую сущность, намеренно и жестоко убивая беззащитных людей, детей, женщин, отметила омбудсмен.
«Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области», – подчеркнула Львова-Белова.
9 августа глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что потребует от международных органов признать терактом атаку украинских войск на Курскую область.
Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.
Правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Правительство также выделило 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона.