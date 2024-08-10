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МЧС развернет в Курске палаточный лагерь на 100 человек

Ведомости

МЧС России развернет в Курске палаточный лагерь на 100 человек, гражданам предоставят питание и выдадут гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба ведомства.

«В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России», – говорится в сообщении. 

Во всех ПВР, по информации МЧС, психологи министерства оказывают эвакуированным необходимую поддержку, на месте работают специалисты соцслужб. 

Размещение людей, выехавших из приграничных районов, находится в центре внимания, заявил в своем Telegram-канале мэр Курска Игорь Куцак. По его словам, сейчас обстановка в городе стабильная, все службы работают в усиленном режиме. Власти и общественники оказывают помощь вынужденным переселенцам, ведется учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день, уточнил Куцак, принято более 16 000 заявлений. 

«С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам», – добавил он.

ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа там ввели режим контртеррористической операции (КТО). Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 10 августа заявил, что ВС РФ уже контролируют ситуацию в Курской области. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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