МЧС развернет в Курске палаточный лагерь на 100 человек
МЧС России развернет в Курске палаточный лагерь на 100 человек, гражданам предоставят питание и выдадут гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба ведомства.
«В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России», – говорится в сообщении.
Во всех ПВР, по информации МЧС, психологи министерства оказывают эвакуированным необходимую поддержку, на месте работают специалисты соцслужб.
Размещение людей, выехавших из приграничных районов, находится в центре внимания, заявил в своем Telegram-канале мэр Курска Игорь Куцак. По его словам, сейчас обстановка в городе стабильная, все службы работают в усиленном режиме. Власти и общественники оказывают помощь вынужденным переселенцам, ведется учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день, уточнил Куцак, принято более 16 000 заявлений.
«С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам», – добавил он.
ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа там ввели режим контртеррористической операции (КТО). Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 10 августа заявил, что ВС РФ уже контролируют ситуацию в Курской области.