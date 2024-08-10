МЧС развернет в Курске палаточный лагерь на 100 человек

Размещение людей, выехавших из приграничных районов, находится в центре внимания, заявил в своем Telegram-канале мэр Курска Игорь Куцак. По его словам, сейчас обстановка в городе стабильная, все службы работают в усиленном режиме. Власти и общественники оказывают помощь вынужденным переселенцам, ведется учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день, уточнил Куцак, принято более 16 000 заявлений.