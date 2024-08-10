В Минобороны сообщили о пресечении попытки прорыва ВСУ вглубь территории РФ

В Минобороны сообщили о пресечении попытки прорыва ВСУ вглубь территории РФУкраинские мобильные группы обнаружены в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки
Вооруженные силы (ВС) России в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекли попытки прорыва мобильных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
За сутки подразделением группировки войск «Север» и резервами, ударами армейской авиации и огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва групп противника вглубь территории России. Огнем поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово. Авиация и ракетные войска наносили поражение резервам противника на территории Сумской области.
За сутки потери противника составили до 36 единиц бронетехники, включая 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в оборонном ведомстве.
ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, в регионе уже четвертый день идут бои, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Правительство также выделило 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что потребует от международных органов признать терактом атаку украинских войск на Курскую область. Оценку действиям ВСУ в регионе также призвала дать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.