В Минобороны сообщили о пресечении попытки прорыва ВСУ вглубь территории РФ

ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, в регионе уже четвертый день идут бои, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).