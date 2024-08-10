В Курской области введен режим контртеррористической операции
В Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Введение режима КТО Смирнов объяснил повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.
Ранее режим КТО был введен на территории Брянской области также из-за угроз, которые возникают из-за активности украинской стороны.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. Режим КТО также предполагает установку ряда ограничений.