В Брянской области ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории Брянской области на фоне роста уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Брянская область граничит с Курской областью, которая подверглась атаке вооруженных сил Украины, а также с украинской Черниговской областью.
«Начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона», – говорится в сообщении.
КТО, или контртеррористическая операция, проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае введения КТО руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента России, председателя правительства, председателей Госдумы и Совфеда.