Что нужно знать о режиме КТО

Осенью 1999 г. президент Борис Ельцин вводил режим КТО на территории Чечни. Его отменили только через 10 лет – в апреле 2009 г. В Москве в последний раз подобные меры безопасности вводились в октябре 1993 г. в ходе штурма Белого дома. Тогда власти объявили в столичном регионе чрезвычайное положение.