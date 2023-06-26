Газета
Общество

Что нужно знать о режиме КТО

Он был введен в Москве впервые
Яна Суринская Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Особый правовой режим регулируется законом «О противодействии терроризму». Объявить и отменить режим КТО может директор ФСБ или другой сотрудник спецслужбы по его поручению.

По решению президента для участия в КТО могут быть привлечены Вооруженные силы. Для проведения спецоперации ФСБ создает оперативную группу, состоящую из сотрудников всех силовых ведомств, включая военных, сотрудников нацгвардии, полиции и спасателей.

В месте проведения КТО могут быть введены особые меры и ограничения, согласно ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму»:

  • у граждан могут проверить документы, а в случае их отсутствия доставить в органы внутренних дел для установления личности. При этом возможны ограничение движения автомобилей и пешеходов на улицах, отбуксировка транспорта;

  • режим КТО предполагает досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима;

  • охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, будет усилена;

  • силовые ведомства получают возможность беспрепятственно проникать в любые помещения, контролировать телефонные переговоры и другие виды обмена информацией, а также отключать связь;

  • людей, проживающих в месте проведения КТО, могут отселить в более безопасные районы;

  • частная и охранная деятельность, а также продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других изделий могут быть ограничены на время или полностью запрещены;

  • работа опасных производств и организаций, использующих взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, тоже может быть приостановлена.

Усиленные меры безопасности могут продолжаться как несколько часов, так и несколько лет. В Белгородской области режим КТО был введен с 22 по 23 мая после проникновения на территорию региона диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Осенью 1999 г. президент Борис Ельцин вводил режим КТО на территории Чечни. Его отменили только через 10 лет – в апреле 2009 г. В Москве в последний раз подобные меры безопасности вводились в октябре 1993 г. в ходе штурма Белого дома. Тогда власти объявили в столичном регионе чрезвычайное положение.

Ответственность за нарушение режима КТО предусматривает административные наказания.

За неповиновение законному требованию правоохранителя гражданину может быть назначен штраф в размере 500 руб., юридическим лицам – 10 000 руб. Попытка незаконного проникновения на территорию, где объявлен режим КТО, наказывается административном штрафом до 1000 руб. В случае воспрепятствования проведению введенного режима гражданам грозит административный арест до 30 суток. Кроме того, штраф за нарушение условий освещения контртеррористической операции для СМИ составляет до 100 000 руб.

В частности, прокуратура г. Москвы предупредила об ответственности за неисполнение ограничений во время режима КТО, недопустимости искажения официальных сведений и распространения недостоверной информации. «В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», – отмечается в сообщении столичной прокуратуры.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных