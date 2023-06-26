Что нужно знать о режиме КТО

Что нужно знать о режиме КТООн был введен в Москве впервые
Особый правовой режим регулируется законом «О противодействии терроризму». Объявить и отменить режим КТО может директор ФСБ или другой сотрудник спецслужбы по его поручению.
По решению президента для участия в КТО могут быть привлечены Вооруженные силы. Для проведения спецоперации ФСБ создает оперативную группу, состоящую из сотрудников всех силовых ведомств, включая военных, сотрудников нацгвардии, полиции и спасателей.
В месте проведения КТО могут быть введены особые меры и ограничения, согласно ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму»:
у граждан могут проверить документы, а в случае их отсутствия доставить в органы внутренних дел для установления личности. При этом возможны ограничение движения автомобилей и пешеходов на улицах, отбуксировка транспорта;
режим КТО предполагает досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима;
охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, будет усилена;
силовые ведомства получают возможность беспрепятственно проникать в любые помещения, контролировать телефонные переговоры и другие виды обмена информацией, а также отключать связь;
людей, проживающих в месте проведения КТО, могут отселить в более безопасные районы;
частная и охранная деятельность, а также продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других изделий могут быть ограничены на время или полностью запрещены;
работа опасных производств и организаций, использующих взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, тоже может быть приостановлена.
Усиленные меры безопасности могут продолжаться как несколько часов, так и несколько лет. В Белгородской области режим КТО был введен с 22 по 23 мая после проникновения на территорию региона диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
Осенью 1999 г. президент Борис Ельцин вводил режим КТО на территории Чечни. Его отменили только через 10 лет – в апреле 2009 г. В Москве в последний раз подобные меры безопасности вводились в октябре 1993 г. в ходе штурма Белого дома. Тогда власти объявили в столичном регионе чрезвычайное положение.
Ответственность за нарушение режима КТО предусматривает административные наказания.
За неповиновение законному требованию правоохранителя гражданину может быть назначен штраф в размере 500 руб., юридическим лицам – 10 000 руб. Попытка незаконного проникновения на территорию, где объявлен режим КТО, наказывается административном штрафом до 1000 руб. В случае воспрепятствования проведению введенного режима гражданам грозит административный арест до 30 суток. Кроме того, штраф за нарушение условий освещения контртеррористической операции для СМИ составляет до 100 000 руб.
В частности, прокуратура г. Москвы предупредила об ответственности за неисполнение ограничений во время режима КТО, недопустимости искажения официальных сведений и распространения недостоверной информации. «В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», – отмечается в сообщении столичной прокуратуры.