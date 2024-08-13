ВСУ действуют в Курской области неделю: что известно

ВСУ действуют в Курской области неделю: что известноОни взяли под контроль 28 поселений, увеличили число воздушных атак, вынудили эвакуировать 1/10 часть населения региона
Спустя неделю после начала прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанский и Кореневский районы Курской области, где введен режим ЧС в связи с продолжением боевых действий, противник контролирует 28 населенных пунктов на глубине 12 км. Об этом 12 августа сообщил на совещании президента Владимира Путина с главами пограничных с Украиной регионов врио курского губернатора Алексей Смирнов.
«На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км», – сказал Смирнов, докладывая Путину (цитата по Кремлю). Это первая детальная оценка атаки ВСУ на Курскую область со стороны гражданских властей. Путин прервал врио губернатора, отметив, что такие данные доложит Минобороны, и попросил отчитаться о социально-экономических вопросах (поручения по поддержке давали всю последнюю неделю). В 28 населенных пунктах находится порядка 2000 человек, «о судьбе которых мы не знаем», признал Смирнов.
Он добавил, что в регионе сейчас нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника. Кроме того, по его словам, в регионе действуют украинские диверсионные группы (ДРГ) с российскими документами. Врио губернатора также сообщил, что в Курской области уже выкопано 40 км противотанкового рва из 46 км запланированных, а для защиты региона начато строительство 90 взводных опорных пунктов – привлечено 350 единиц техники и до 5000 строителей. По его словам, в регионе усиливают патрули.
Смирнов сообщил также, что с 6 августа в разы выросли атаки БПЛА и ракет на Курскую область: 194 снаряда, ракет и БПЛА направлено, 147 сбито. «Был прилет в жилой дом, девятиэтажку, 13 человек ранено; был разрыв два дня назад в ночное время над администрацией области», – поделился врио губернатора региона.
Путин, в свою очередь, заявил, что сейчас задача Минобороны – «выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц». «Очевидным является то, что противник будет пытаться и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», – подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, военная цель ВСУ– «остановить наступление наших войск по полному освобождению территорий Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии». «Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» – заявил президент, имея в виду факты обстрела территории Курской АЭС.
Как идут бои
В то же время Путин отмечает, что потери ВСУ «драматически для них увеличиваются». «В том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе», – сказал он.
В дневной сводке Минобороны на 12 августа (14.30 мск) сообщалось, что вооруженные силы продолжают «отражать попытку вторжения ВСУ» на территорию России в Курской области. За сутки с 11 августа армейская группировка «Север» и подошедшие резервы при содействии армейской авиации, дронов и артиллерии отразили семь атак штурмовых групп ВСУ у Мартыновки, Борков и Коренева.
У поселка Каучук к северу от района боевых действий пресечены «попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории». Ударами авиации и артиллерии поражалась живая сила и техника украинской армии в районах Куриловки, Плехова, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.
Кроме того, авиация и ракетные войска совершили удары по резервам ВСУ в соседних с Курской областью пограничных районах Сумской области Украины – Мирополья, Могрицы и Дробновщины. В Минобороны России утверждают, что за сутки ВСУ потеряли в курском пограничье 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, а всего с начала прорыва в Курскую область – 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.
Минобороны России вечером 12 августа сообщило о продолжении переброски резервов в Курскую область, не уточнив деталей.
Эвакуация и помощь
Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что с начала прорыва ВСУ эвакуирована 121 000 человек, т. е. десятая часть населения региона: все население Курской области Росстат оценивал на начало 2024 г. в 1 060 892 человека. По словам врио главы региона, отселение гражданского населения проводилось в два этапа. Сначала – из 10-километровой зоны вдоль границы и полная – из Суджанского и Кореневского районов, где непосредственно идут бои. С 8 августа началась полная эвакуация из всех шести приграничных районов, в которых насчитывается 180 000 человек, добавил врио губернатора.
«По 59 000 [человек] работа продолжается. К ней привлечены, помимо наших служб и федеральных, ДНД, волонтеры, «Молодая гвардия», – отчитался он. Для эвакуированных, по словам врио губернатора, в России развернуто ПВР на 53 000 мест, из них 20 000 мест – Москвой. Во всех других регионах России – 25 000 мест. Мобильные ПВР на 2400 мест предоставлены РЖД. «Всего ПВР – 106, в них размещено 7524 человека. Из них дети – 1083 человека», – сказал Смирнов.
В резерве, по его словам, лагерь МЧС из Росрезерва на 10 000 мест и в Москве готовится дополнительно 10 000 мест. «В каждом ПВР работают психологи и МЧС России, и местные, из наших школ, а также оказывается бесплатная юридическая помощь», – сказал врио. Смирнов сообщил, что в рамках гуманитарной помощи эвакуированным готово 10 000 суточных пайков, 28 000 недельных и 112 000 л питьевой воды. Также в пути 13 000 суточных пайков, 260 000 л воды и 148 000 продуктовых наборов. «Проблем здесь нет. Также дополнительно работает много гуманитарной помощи от жителей, недостатка нет», – отрапортовал врио губернатора.
С начала атаки ВСУ на регион среди мирного населения 121 человек ранен, 12 погибли, сообщил Смирнов. В медсистеме региона, по его словам, свободно 1912 коек, а также развернут госпиталь ФМБА на 100 мест и госпиталь Минздрава России на 100 мест. «Количество бригад скорой помощи – 108, работает в приграничье – 61 и санавиация. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный. Мы продолжаем забор крови при необходимости, проблем нет», – перечислил Смирнов.
Он добавил, что дополнительно в регион прибыли 422 врача из других областей, а местных работает 436 плюс 840 человек среднего медперсонала.
МЧС доставило в Курскую область свыше 180 т гуманитарных грузов 24 колоннами, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. «В настоящее время к реагированию на обстановку и помощь населению привлечено почти 1900 специалистов и 650 единиц техники РСЧС. Кроме того, приведены в готовность дополнительные силы и средства», – отметил глава МЧС Александр Куренков.
Всего для беженцев из обстреливаемой Курской области открыты 100 ПВР в семи субъектах страны, добавил представитель МЧС. 300 человек размещены в Тульской области, в их числе 51 ребенок, включая сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. В Орловской области приняли 343 человека, 118 из которых – дети. В Воронежскую область прибыли уже 224 человека, из них почти 60 детей. 300 беженцев эвакуированы из зоны боевых действий в Подмосковье. В их числе дети, которым нужна паллиативная помощь.
«Необходимо предусмотреть увеличение количества пунктов временного размещения на территориях Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В каждом таком пункте должны быть созданы бытовые условия, питьевой режим, организовано питание, предусмотрены предметы первой необходимости», – дал распоряжение Куренков. О готовности принять эвакуированных заявили власти еще 54 регионов, в МЧС отмечают общую вместительность потенциальных ПВР в 28 500 человек.
За финансовой помощью, по данным МЧС, обратилось более 44 000 заявителей. Речь идет как об установленной президентом выплате в 10 000 руб., так и о других федеральных выплатах, которые положены пострадавшим в связи с установлением ЧС федерального характера. Единовременная матпомощь – 15 000 руб., при частичной утрате имущества первой необходимости – 75 000 руб., при полной утрате – 150 000 руб. Кроме того, выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн руб., для получивших средний или тяжкий вред здоровью – 600 000 руб., в случаях легкого вреда здоровью – 300 000 руб.
Всего правительство РФ выделило 1,8 млрд руб. на поддержку граждан.