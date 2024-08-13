ВСУ действуют в Курской области неделю: что известно

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что с начала прорыва ВСУ эвакуирована 121 000 человек, т. е. десятая часть населения региона: все население Курской области Росстат оценивал на начало 2024 г. в 1 060 892 человека. По словам врио главы региона, отселение гражданского населения проводилось в два этапа. Сначала – из 10-километровой зоны вдоль границы и полная – из Суджанского и Кореневского районов, где непосредственно идут бои. С 8 августа началась полная эвакуация из всех шести приграничных районов, в которых насчитывается 180 000 человек, добавил врио губернатора.