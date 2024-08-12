Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области

Всего в результате атаки ВСУ на Курскую область 121 человек ранен, 12 погибли, сообщил Смирнов. Он также добавил, что в Курской области нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника. Кроме того, в регионе действуют диверсионные группы с российскими документами. Врио губернатора также сообщил, что в Курской области уже выкопан противотанковый ров на протяжении 40 км.