Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области
Под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, силовиками и главами других регионов.
«На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км», – сказал он.
Смирнов уточнил, что в этих населенных пунктах находятся около 2000 человек, о судьбе которых ничего не известно. По его словам, в разы выросли атаки беспилотников и ракет – 194 снаряда атаковали регион, из них 147 сбито.
Всего в результате атаки ВСУ на Курскую область 121 человек ранен, 12 погибли, сообщил Смирнов. Он также добавил, что в Курской области нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника. Кроме того, в регионе действуют диверсионные группы с российскими документами. Врио губернатора также сообщил, что в Курской области уже выкопан противотанковый ров на протяжении 40 км.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.