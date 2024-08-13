Из приграничных районов Курской области эвакуированы более 2000 человек

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже восьмой день, туда перебрасываются резервы российской армии. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.