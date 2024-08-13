Из приграничных районов Курской области эвакуированы более 2000 человек
Из приграничных районов Курской области за сутки эвакуированы более 2000 человек, всего из региона выехали более 8000 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителья директора департамента информационной политики МЧС РФ Артема Шарова.
Кроме того, для жителей Курской области доставлено почти 900 т гуманитарной помощи. В пунктах временного размещения находятся 8000 человек, включая более 2200 детей.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже восьмой день, туда перебрасываются резервы российской армии. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.
На 10 августа из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек, сообщалофициальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек.
12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, ранен 121.