Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек. 13 августа стало известно, что из приграничных районов региона за сутки эвакуировали более 2000 человек, всего область покинули более 8000 человек.