Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области
Большая часть украинских сил и средств, вторгшихся на территорию Курской области в первом эшелоне, уничтожены, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала »Россия 1».
Он также заявил, что ВС России взяли обстановку в регионе под контроль.
«Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть», – сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»).
Командир «Ахмата» добавил, что на сегодняшний день противник несет потери, «которые он, наверное, не нес за весь период спецоперации».
13 августа Алаудинов также заявлял, что свободное передвижение украинских военных на Курском направлении остановлено.
Утром 6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, с тех пор там ведутся боевые действия. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а спустя день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.
12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек. 13 августа стало известно, что из приграничных районов региона за сутки эвакуировали более 2000 человек, всего область покинули более 8000 человек.