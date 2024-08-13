Алаудинов: на курском направлении остановлено «бесконтрольное катание» ВСУ
Свободное передвижение украинских военных на курском направлении остановлено, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Бесконтрольное катание противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы. Противник уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось», – сказал генерал-майор (цитата по ТАСС).
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа. На четвертый день боевых действий обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.
12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек.