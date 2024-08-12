В Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района

В Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского районаВ приграничье наблюдается «активность врага»
Власти Белгородской области начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram.
«У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района», – сказал Гладков.
По словам главы региона, работа по перемещению жителей идет в плановом режиме: на месте находятся заместители губернатора, советники, начальники управления и администрация, уже прибыл транспорт.
«Все, я уверен, пройдет организованно. И самое главное – чтобы спокойно, без волнений, под руководством ответственных лиц», – заявил Гладков.
Позже Гладков сообщил, что лично наблюдает на границе района большое количество выезжающих автомобилей. По его словам, в каждом районе Белгородской области «третий год» развернуты пункты временного размещения. На въездах в районы будут организованы пункты, где будут находиться представители самообороны, полиции, администрации, которые помогут получить необходимую информацию.
«В пунктах временного размещения – горячая еда, постельные принадлежности. Но я надеюсь, что нам все-таки удастся быстро вернуться к себе домой», – добавил губернатор.
В приграничных муниципалитетах Белгородской области установлено 180 защитных укрытий. Из них 20 – в Краснояружском районе, 26 – в Белгородском районе – там, где, по словам Гладкова, особенно опасно. Всего планируется установить 312 укрытий.
МЧС Белгородской области сообщило, что «активность формирований врага» наблюдается на границе Краснояружского района.
«Всем срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены», – добавили в ведомстве.
Глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов добавил, что решение о вывозе населения Краснояружского района в безопасные районы было принято «в связи с изменением оперативной обстановки». Он попросил жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям ответственных должностных лиц и правоохранителей.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, в свою очередь, попросил тех, «кто может», самостоятельно прибыть в пункт сбора в селе Долгие Буды или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Там жителям района будут предоставлены автобусы. Тех, кто все еще находится на территории района, убедительно попросили его покинуть. Ранее врио губернатора области Алексей Смирнов подтвердил заход в Беловский район украинской ДРГ и призвал ускорить оттуда эвакуацию мирных жителей.
Краснояружский район расположен на западе Белгородской области. На севере он граничит с Беловским районом Курской области, на западе – с Сумской областью Украины. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.
На пятый день прорыва ВСУ через границу, 11 августа, бои шли преимущественно в Суджанском и Кореневском районах Курской области. По данным Минобороны РФ, с украинской стороны действуют 22-я, 41-я, 115-я механизированная, 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады. С российской стороны – войска в составе группировки войск «Север» совместно с подразделениями ФСБ «и подошедшими резервами». Среди последних – часть бригады «Пятнашка» 1-го Донецкого армейского корпуса с донецкого направления.