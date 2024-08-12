В Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района

Краснояружский район расположен на западе Белгородской области. На севере он граничит с Беловским районом Курской области, на западе – с Сумской областью Украины. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.