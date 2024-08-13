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ФСИН назвала фейком сообщение о взятии своих сотрудников в плен у Льгова

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не попадали в плен к украинским военным на территории Курской области. Это следует из заявления на сайте ведомства.

«Появившаяся в сети интернет информация о том, что вооруженные силы Украины якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», – говорится в заявлении.

13 августа Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов) опубликовал видео, на котором ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников управления ФСИН по Курской области. Днем администрация города опубликовала интервью главы Алексея Клемешова, который заявил, что в населенном пункте напряженная обстановка, но стабильная. По его словам, город в основном покинули женщины и дети. Администрация Льгова также опровергла информацию о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 км от Курской АЭС.

Бои на территории региона идут с 6 августа, когда украинские войска прорвали российскую границу. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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