ФСИН назвала фейком сообщение о взятии своих сотрудников в плен у Льгова

13 августа Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов) опубликовал видео, на котором ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников управления ФСИН по Курской области. Днем администрация города опубликовала интервью главы Алексея Клемешова, который заявил, что в населенном пункте напряженная обстановка, но стабильная. По его словам, город в основном покинули женщины и дети. Администрация Льгова также опровергла информацию о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 км от Курской АЭС.