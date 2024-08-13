ФСИН назвала фейком сообщение о взятии своих сотрудников в плен у Льгова
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не попадали в плен к украинским военным на территории Курской области. Это следует из заявления на сайте ведомства.
«Появившаяся в сети интернет информация о том, что вооруженные силы Украины якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», – говорится в заявлении.
13 августа Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов) опубликовал видео, на котором ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников управления ФСИН по Курской области. Днем администрация города опубликовала интервью главы Алексея Клемешова, который заявил, что в населенном пункте напряженная обстановка, но стабильная. По его словам, город в основном покинули женщины и дети. Администрация Льгова также опровергла информацию о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 км от Курской АЭС.
Бои на территории региона идут с 6 августа, когда украинские войска прорвали российскую границу. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России.
12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в Курской области 12 человек погибли, ранен 121 человек.