Минюст включил «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентов

Иноагентами также были признаны Дарья Богданова – правнучка советского летчика Валерия Чкалова и бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Анна Каруличева. По данным ведомства, Богданова распространяла фейки и выступала против спецоперации на Украине, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каруличева распространяла информацию иностранных агентов и фейки об избирательной системе России.