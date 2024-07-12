Минюст включил «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентов

Минюст включил «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентовТакже в него попал проект «Русский криминал»
Минюст России включил в реестр иностранных агентов «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении министерства уточняется, что проекты распространяли фейки о решениях органов власти России и об использовании Вооруженных сил (ВС) России. «Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», – говорится в сообщении Минюста.
Иноагентами также были признаны Дарья Богданова – правнучка советского летчика Валерия Чкалова и бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Анна Каруличева. По данным ведомства, Богданова распространяла фейки и выступала против спецоперации на Украине, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каруличева распространяла информацию иностранных агентов и фейки об избирательной системе России.
12 апреля «РИА Новости» сообщало со ссылкой на источник, что в отношении Богдановой было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом, по словам источника, стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину (признан иностранным агентом). 13 мая стало известно, что МВД России объявило ее в розыск.