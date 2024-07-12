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Минюст включил «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентов

Также в него попал проект «Русский криминал»
Анна Нараева
Евгений Разумный / Ведомости

Минюст России включил в реестр иностранных агентов «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении министерства уточняется, что проекты распространяли фейки о решениях органов власти России и об использовании Вооруженных сил (ВС) России. «Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», – говорится в сообщении Минюста.

Иноагентами также были признаны Дарья Богданова – правнучка советского летчика Валерия Чкалова и бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Анна Каруличева. По данным ведомства, Богданова распространяла фейки и выступала против спецоперации на Украине, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каруличева распространяла информацию иностранных агентов и фейки об избирательной системе России.

12 апреля «РИА Новости» сообщало со ссылкой на источник, что в отношении Богдановой было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом, по словам источника, стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину (признан иностранным агентом). 13 мая стало известно, что МВД России объявило ее в розыск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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