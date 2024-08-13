Алаудинов опроверг информацию о сдавшихся в плен бойцах «Ахмата»
Ни один военнослужащий спецназа «Ахмат» не слался в плен украинской армии в ходе боевых действий в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Он подчеркнул, что доволен работой своих подразделений, отметив, что спецназ «Ахмат» для противника как «кость в горле».
«В этом контексте противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов спецназа "Ахмат", про бойцов "Аида", короче говоря, много всего. Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы», – сказал Алаудинов.
В этот же день Алаудинов заявлял, что за все время спецоперации не было такого числа потерь, какие несет ВСУ в сутки на Курском направлении. Он рассказал, что за сутки в районе Мартыновки и на Суджанском направлении спецназ «Ахмат» совместно с бойцами второй бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили танк, семь БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт, микроавтобус, девять пикапов, орудие Д-30 и станцию РЭР «Пластун».
8 августа Алаудинов сообщил о прибытии его отряда в Курскую область и пообещал, что противник будет выбит из российского региона.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область ранним утром 6 августа. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.