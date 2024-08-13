Алаудинов опроверг информацию о сдавшихся в плен бойцах «Ахмата»

В этот же день Алаудинов заявлял, что за все время спецоперации не было такого числа потерь, какие несет ВСУ в сутки на Курском направлении. Он рассказал, что за сутки в районе Мартыновки и на Суджанском направлении спецназ «Ахмат» совместно с бойцами второй бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили танк, семь БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт, микроавтобус, девять пикапов, орудие Д-30 и станцию РЭР «Пластун».