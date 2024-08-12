Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области
Такого числа потерь, какие несет ВСУ в сутки на Курском направлении, не было за все время спецоперации. Об этом заявил в своем Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, за сутки в районе Мартыновки и на Суджанском направлении спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили танк, семь БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт, микроавтобус, девять пикапов, орудие Д-30 и станцию РЭР «Пластун».
«Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО», – добавил Алаудинов.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. На следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.
11 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили в Курской области колонну техники украинской армии вместе с личным составом. Кадыров также добавил, что к вылазке ВСУ в Курской области причастны страны НАТО – часть натовского вооружения досталась российским бойцам в качестве трофеев.