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ВС России уничтожили колонну техники украинской армии в Курской области

Ведомости

Бойцы Вооруженных сил России уничтожили колонну техники украинской армии вместе с личным составом в Курской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения. Думаю, всем уже понятна их дальнейшая судьба», – написал он.

Кадыров также добавил, что к вылазке ВСУ в Курской области причастны страны НАТО, о чем говорит имеющиеся в распоряжении украинских сил западная техника и разные виды оружия. Часть натовского вооружения досталась российским бойцам в качестве трофеев, отметил глава Чечни.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. На следующий день в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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