ВС России уничтожили колонну техники украинской армии в Курской области
Бойцы Вооруженных сил России уничтожили колонну техники украинской армии вместе с личным составом в Курской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения. Думаю, всем уже понятна их дальнейшая судьба», – написал он.
Кадыров также добавил, что к вылазке ВСУ в Курской области причастны страны НАТО, о чем говорит имеющиеся в распоряжении украинских сил западная техника и разные виды оружия. Часть натовского вооружения досталась российским бойцам в качестве трофеев, отметил глава Чечни.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. На следующий день в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.