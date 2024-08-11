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Упавшие на дом в Курске обломки могут принадлежать ракете «Точка-У»

Ведомости

Обломки упавшей на дом в Курске ракеты могут принадлежать ракете украинского тактического комплекса «Точка-У», пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса "Точка-У". Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ», – говорится в сообщении.

Обломки украинской ракеты упали на дом в Курске в ночь на 11 августа. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, позже их количество выросло до 15. Погибших нет. В результате происшествия выбиты окна и повреждены балконы девятиэтажного дома. Распространение огня было предотвращено, пожар ликвидирован.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

Днем 11 августа пресс-служба МЧС РФ сообщила, что более 8000 жителей Курской области выехали из ее приграничных районов, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 6000 граждан. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в ПВР продолжают прибывать жители приграничных районов. Их распределяют и на территории Курской области, и в ПВР других регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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