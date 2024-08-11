Упавшие на дом в Курске обломки могут принадлежать ракете «Точка-У»
Обломки упавшей на дом в Курске ракеты могут принадлежать ракете украинского тактического комплекса «Точка-У», пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса "Точка-У". Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ», – говорится в сообщении.
Обломки украинской ракеты упали на дом в Курске в ночь на 11 августа. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, позже их количество выросло до 15. Погибших нет. В результате происшествия выбиты окна и повреждены балконы девятиэтажного дома. Распространение огня было предотвращено, пожар ликвидирован.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
Днем 11 августа пресс-служба МЧС РФ сообщила, что более 8000 жителей Курской области выехали из ее приграничных районов, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 6000 граждан. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в ПВР продолжают прибывать жители приграничных районов. Их распределяют и на территории Курской области, и в ПВР других регионов.