Упавшие на дом в Курске обломки могут принадлежать ракете «Точка-У»

Днем 11 августа пресс-служба МЧС РФ сообщила, что более 8000 жителей Курской области выехали из ее приграничных районов, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 6000 граждан. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в ПВР продолжают прибывать жители приграничных районов. Их распределяют и на территории Курской области, и в ПВР других регионов.