За сутки приграничные районы Курской области покинули 8000 человек
Более 8000 жителей Курской области выехали из ее приграничных районов, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 6000 граждан, сообщила по итогам брифинга пресс-служба МЧС России.
«За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 8 000 человек. В ПВР находится около 6 000 граждан. С ними работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и регионального управления ведомства», – говорится в сообщении ведомства.
В регион непрерывно поступают грузы с гуманитарной помощью, добавили в МЧС. 11 августа ожидается прибытие еще пяти колонн с палатками, постельными принадлежностями и другим оборудованием для работы ПВР. В связи с введением в Курской области ЧС федерального характера граждане могут приостановить платежи по кредитам, напомнили в министерстве.
МЧС России 10 августа на фоне ситуации в приграничье сообщило об организации палаточного лагеря в Курске. В лагере могут разместиться 100 человек, гражданам предоставят питание и выдадут гуманитарную помощь. В тот же день стало известно, что оперативный штаб помог переселить более 76 000 человек из приграничных районов.
ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО). Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 10 августа заявил, что ВС РФ уже контролируют ситуацию в Курской области. На следующий день Минобороны заявило о пресечении попытки прорыва ВСУ в Беловский район.