Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

За сутки приграничные районы Курской области покинули 8000 человек

Ведомости

Более 8000 жителей Курской области выехали из ее приграничных районов, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 6000 граждан, сообщила по итогам брифинга пресс-служба МЧС России.

«За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 8 000 человек. В ПВР находится около 6 000 граждан. С ними работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и регионального управления ведомства», – говорится в сообщении ведомства. 

В регион непрерывно поступают грузы с гуманитарной помощью, добавили в МЧС. 11 августа ожидается прибытие еще пяти колонн с палатками, постельными принадлежностями и другим оборудованием для работы ПВР. В связи с введением в Курской области ЧС федерального характера граждане могут приостановить платежи по кредитам, напомнили в министерстве. 

МЧС России 10 августа на фоне ситуации в приграничье сообщило об организации палаточного лагеря в Курске. В лагере могут разместиться 100 человек, гражданам предоставят питание и выдадут гуманитарную помощь. В тот же день стало известно, что оперативный штаб помог переселить более 76 000 человек из приграничных районов.

ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО). Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 10 августа заявил, что ВС РФ уже контролируют ситуацию в Курской области. На следующий день Минобороны заявило о пресечении попытки прорыва ВСУ в Беловский район.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных