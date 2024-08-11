За сутки приграничные районы Курской области покинули 8000 человек

МЧС России 10 августа на фоне ситуации в приграничье сообщило об организации палаточного лагеря в Курске. В лагере могут разместиться 100 человек, гражданам предоставят питание и выдадут гуманитарную помощь. В тот же день стало известно, что оперативный штаб помог переселить более 76 000 человек из приграничных районов.