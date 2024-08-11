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Число пострадавших при атаке на дом в Курске увеличилось до 15

Ведомости

Количество пострадавших при украинской атаке на дом в Курске увеличилось до 15 человек, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь», – написал он в Telegram.

Смирнов сообщил, что в пункты временного размещения (ПВР) продолжают прибывать жители приграничных районов. Их распределяют и на территории Курской области и в ПВР других регионов.

Обломки украинской ракеты упали на дом в Курске в ночь на 11 августа. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, погибших нет. В результате происшествия выбиты окна и повреждены балконы девятиэтажного дома. Распространение огня было предотвращено, пожар ликвидирован.

6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

11 августа Смирнов сообщил, что российским военным удалось стабилизировать ситуацию в Беловском районе Курской области, на территорию которого 10 августа зашла украинская ДРГ. Сейчас в Беловском и Обоянском районах «нет никаких боевых столкновений», добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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