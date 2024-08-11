Число пострадавших при атаке на дом в Курске увеличилось до 15
Количество пострадавших при украинской атаке на дом в Курске увеличилось до 15 человек, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь», – написал он в Telegram.
Смирнов сообщил, что в пункты временного размещения (ПВР) продолжают прибывать жители приграничных районов. Их распределяют и на территории Курской области и в ПВР других регионов.
Обломки украинской ракеты упали на дом в Курске в ночь на 11 августа. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, погибших нет. В результате происшествия выбиты окна и повреждены балконы девятиэтажного дома. Распространение огня было предотвращено, пожар ликвидирован.
6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
11 августа Смирнов сообщил, что российским военным удалось стабилизировать ситуацию в Беловском районе Курской области, на территорию которого 10 августа зашла украинская ДРГ. Сейчас в Беловском и Обоянском районах «нет никаких боевых столкновений», добавил он.