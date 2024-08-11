Число пострадавших при атаке на дом в Курске увеличилось до 15

Обломки украинской ракеты упали на дом в Курске в ночь на 11 августа. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, погибших нет. В результате происшествия выбиты окна и повреждены балконы девятиэтажного дома. Распространение огня было предотвращено, пожар ликвидирован.