ВС России стабилизировали ситуацию в Беловском районе Курской области
Российским военным удалось стабилизировать ситуацию в Беловском районе Курской области, на территорию которого 10 августа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), важно не допустить паники, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать», – написал он.
Сейчас в Беловском и Обоянском районах «нет никаких боевых столкновений», а пограничники и военные защищают границу и делают все необходимое для защиты жителей, добавил Смирнов. Глава региона отметил, что находится на постоянной связи с представителями Минобороны РФ и силовых структур. Смирнов призвал «не допустить паники», но подчеркнул, что граждане могут добровольно покинуть районы, такая возможность есть. Информацию о порядке выезда он попросил уточнить у руководителей администраций.
События по заходу ДРГ на территорию района создали «очень много суматохи и паники», сейчас ситуация стабильная, но напряженная, сообщил в видеообращении глава Беловского района Николай Волобуев. По его словам, «некоторые моменты» на приграничных территориях «непонятны».
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже шестой день, туда перебросили резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.