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ВС России стабилизировали ситуацию в Беловском районе Курской области

Ведомости

Российским военным удалось стабилизировать ситуацию в Беловском районе Курской области, на территорию которого 10 августа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), важно не допустить паники, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать», – написал он. 

Сейчас в Беловском и Обоянском районах «нет никаких боевых столкновений», а пограничники и военные защищают границу и делают все необходимое для защиты жителей, добавил Смирнов. Глава региона отметил, что находится на постоянной связи с представителями Минобороны РФ и силовых структур. Смирнов призвал «не допустить паники», но подчеркнул, что граждане могут добровольно покинуть районы, такая возможность есть. Информацию о порядке выезда он попросил уточнить у руководителей администраций.

События по заходу ДРГ на территорию района создали «очень много суматохи и паники», сейчас ситуация стабильная, но напряженная, сообщил в видеообращении глава Беловского района Николай Волобуев. По его словам, «некоторые моменты» на приграничных территориях «непонятны».

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже шестой день, туда перебросили резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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