ВС России стабилизировали ситуацию в Беловском районе Курской области

Сейчас в Беловском и Обоянском районах «нет никаких боевых столкновений», а пограничники и военные защищают границу и делают все необходимое для защиты жителей, добавил Смирнов. Глава региона отметил, что находится на постоянной связи с представителями Минобороны РФ и силовых структур. Смирнов призвал «не допустить паники», но подчеркнул, что граждане могут добровольно покинуть районы, такая возможность есть. Информацию о порядке выезда он попросил уточнить у руководителей администраций.