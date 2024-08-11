При падении обломков ракеты на девятиэтажку в Курске пострадали 13 человек

При падении обломков ракеты на девятиэтажку в Курске пострадали 13 человекВ результате происшествия никто не погиб
В Курске на многоэтажный дом упали обломки сбитой украинской ракеты, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram.
«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – написал он.
Уже утром Смирнов сообщил, что в результате происшествия погибших нет, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате происшествия выбиты окна и повреждены балконы девятиэтажного дома, уточнили в региональном управлении МЧС. При этом несущие конструкции здания не пострадали. Распространение огня удалось предотвратить, пожар ликвидирован.
Всего были спасены 15 человек, еще 30 – эвакуированы.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже пятый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
8 августа стало известно, что правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Кабмин также выделил 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона. 10 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек.